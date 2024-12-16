В Воздушных Силах предупредили украинцев: рф использует видео допросов военных для пропаганды
Киев • УНН
россия использует видео допросов украинских военнопленных как инструмент информационной войны для деморализации. Военные во время плена могут давать показания под давлением, что не отражает их истинной позиции.
Видео допросов украинских военнопленных, которые распространяет рф, является частью информационной войны, которую ведет агрессор. Об этом отмечают в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.
«Вражеские видео допросов украинских военных, попавших в плен, являются частью информационной войны, которую ведет агрессор. Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами. Через такие допросы враг пытается распространить пропагандистские нарративы, создавая иллюзию «недоверия» к военно-политическому руководству государства, Сил обороны Украины или «сдачи» территорий», - заявляют в Воздушных Силах.
Отмечается, что это также используется для оправдания агрессии со стороны врага.
«Видео могут содержать вырванные из контекста высказывания или неточные факты, которые могут быть интерпретированы в пользу врага. Таким образом, агрессор пытается формировать фальшивые представления о ситуации на фронте и общие настроения в украинском обществе», - говорится в сообщении.
Воздушные Силы отмечают, что следует помнить, что военные, попавшие в плен, могут давать показания под физическим или психологическим давлением.
«В условиях допросов, осуществляемых агрессором, они могут вынужденно озвучивать то, что им навязывается, не отражая при этом своего истинного мнения или позиции. Это не является свидетельством измены или отсутствия патриотизма, а скорее результатом сложных условий плена. Важно быть осторожными и критически относиться к видео, которые распространяются врагом. Необходимо осознавать, что эти материалы могут быть частично или полностью сфальсифицированы», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что Украине удалось официально подтвердить, что с начала 2024 года российские захватчики расстреляли 109 украинских военнопленных.
В Покровском районе российские военные расстреляли четырех украинских бойцов после их сдачи в плен. По факту нарушения законов войны начато уголовное расследование.