В острогожском районе воронежской области рф был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Глава региона проинформировал, что в острогожском районе воронежской области рф был сбит беспилотный летательный аппарат.

Во время падения дрона поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке газопровод, что привело к возникновению пожара.

Сейчас ведется расследование инцидента и оценка нанесенного ущерба.

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