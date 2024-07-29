Киев • УНН
В Острогожском районе Воронежской области страны-террориста сбит беспилотный летательный аппарат. Во время падения дрона поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод, что привело к пожару.
В острогожском районе воронежской области рф был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Глава региона проинформировал, что в острогожском районе воронежской области рф был сбит беспилотный летательный аппарат.
Во время падения дрона поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке газопровод, что привело к возникновению пожара.
Сейчас ведется расследование инцидента и оценка нанесенного ущерба.
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