В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ

В российском воронеже вспыхнул сильный пожар недалеко от местной нефтебазы. Об этом пишут местные СМИ, передаёт УНН.

Детали

По данным местных СМИ загорелся ангар с пиломатериалами и станками на Новосибирской улице. Недалеко расположена местная нефтебаза.

Сообщается, что местные жители перед возгоранием слышали громкий взрыв примерно в 21:25.

А в 22.02 в МЧС сообщили что пожар на площади около 200 м2 уже потушили.

Дополнительно

Тамошний губернатор олександр гусев сообщил, что средствами РЭБ и ПВО над Воронежем был уничтожен дрон.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. – написал гусєв.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в российском воронеже прогремело несколько взрывов. В области была объявлена опасность атаки беспилотников.