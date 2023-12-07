В войне с рф погибли 397 украинских спортсменов и тренеров, разрушено более 500 спортобъектов - Бедный
Киев • УНН
397 украинских спортсменов и тренеров погибли и более 500 спортивных объектов были разрушены в результате российского вторжения.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 397 спортсменов и тренеров, а также разрушены 500 спортивных объектов. Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный в интервью France Presse, передает УНН.
Детали
Бидный отметил, что российское вторжение нанесло страдания всем украинцам, нанесло большой вред спортивному сообществу и потенциальным олимпийцам.
"У нас есть подтверждение, что погибли 397 спортсменов и тренеров, включая атлетов, которые могли участвовать в Олимпиаде, таких как стрелок Егор Кигитов или боксер Максим Галиничев", - сказал Бедный.
Также по его словам, потери спортивной инфраструктуры превысили 500 объектов на общую сумму более 300 миллионов долларов.
"Их можно восстановить, но человеческие жизни вернуть невозможно", - добавил Бедный.
Напомним
Как сообщил Бедный, Украина уважает принцип нейтральности, но "нейтральность" возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация со своими паспортами убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью.
В войне с рф погибли 397 украинских спортсменов и тренеров, разрушено более 500 спортобъектов - Бедный
397 украинских спортсменов и тренеров погибли и более 500 спортивных объектов были разрушены в результате российского вторжения.
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