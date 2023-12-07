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В войне с рф погибли 397 украинских спортсменов и тренеров, разрушено более 500 спортобъектов - Бедный

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 19:19  •  4820 просмотра

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397 украинских спортсменов и тренеров погибли и более 500 спортивных объектов были разрушены в результате российского вторжения.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 397 спортсменов и тренеров, а также разрушены 500 спортивных объектов. Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный в интервью France Presse, передает УНН.

Детали

Бидный отметил, что российское вторжение нанесло страдания всем украинцам, нанесло большой вред спортивному сообществу и потенциальным олимпийцам.

"У нас есть подтверждение, что погибли 397 спортсменов и тренеров, включая атлетов, которые могли участвовать в Олимпиаде, таких как стрелок Егор Кигитов или боксер Максим Галиничев", - сказал Бедный.

Также по его словам, потери спортивной инфраструктуры превысили 500 объектов на общую сумму более 300 миллионов долларов.

"Их можно восстановить, но человеческие жизни вернуть невозможно", - добавил Бедный.

Напомним

Как сообщил Бедный, Украина уважает принцип нейтральности, но "нейтральность" возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация со своими паспортами убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У війні з рф загинули 397 українських спортсменів та тренерів, зруйновано понад 500 спортоб’єктів - Бідний
In the war with Russia, 397 Ukrainian athletes and coaches were killed, more than 500 sports facilities were destroyed - Bidnyi
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