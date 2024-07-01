Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предупредил о наличии военных объектов во временно оккупированном Крыму и прокомментировал недавний инцидент с отдыхающими на полуострове. Об этом он сказал в понедельник в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов. Никто в покое их, пока они там есть, не оставит. Поэтому делайте выводы, пожалуйста, и принимайте соответствующие решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. Кстати, относительно тех отдыхающих, которые пострадали в единственном кейсе, который устроили сами россияне. Там показательно, что все пострадавшие, о которых уже известно, не были крымчанами. Они туда, как говорят в россии, "панаехали", - указал Плетенчук.

По его словам, из тех данных, которые публикуются в сети, можно сказать, что это детали ракеты ПВО рф, потому что опять же, в вооружении Украины таких ракет нет.

"Здесь можно сделать только один вывод - это падение обломков, если бы это была целенаправленная атака, как об этом говорят российские пропагандисты, то количество жертв там было бы гораздо больше", - говорит Плетенчук.

Напомним

минобороны россии сообщило 23 июня, что якобы сбило четыре ракеты ATACMS над Крымом.