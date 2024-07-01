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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У ВМС попередили російських туристів, які їдуть до Криму

Київ • УНН

 • 22287 перегляди

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив про наявність військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму.

У ВМС попередили російських туристів, які їдуть до Криму

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив про наявність військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму і прокоментував нещодавній інцидент з відпочивальниками на півострові. Про це він сказав у понеділок в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

"Ми попереджаємо, що в Криму багато військових об'єктів. Ніхто в спокої їх, поки вони там є, не залишить. Тому робіть висновки, будь ласка, і ухвалюйте відповідні рішення, які допоможуть зберегти життя і здоров'я. До речі, щодо тих відпочивальників, які постраждали в єдиному кейсі, який влаштували самі росіяни. Там показово, що всі потерпілі, про яких вже відомо, не були кримчанами. Вони туди, як кажуть в росії, "панаєхалі", - вказав Плетенчук.

За його словами, з тих даних, які публікуються в мережі, можна сказати, що це деталі ракети ППО рф, бо знову ж таки, в озброєнні України таких ракет немає.

"Тут можна зробити лише один висновок – це падіння уламків, якби це була цілеспрямована атака, як про це кажуть російські пропагандисти, то кількість жертв там була б набагато більшою", - каже Плетенчук.

Нагадаємо

міноборони росії повідомило 23 червня, що нібито збило чотири ракети ATACMS над Кримом. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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