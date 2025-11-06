В Вирджинии учительница, в которую стрелял 6-летний ребенок, получила 10 миллионов долларов компенсации

ukenru
6 ноября, 14:11 • 28447 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 40116 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 26758 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 26942 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 52897 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35303 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38278 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50214 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39108 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32862 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧС
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 14:11 • 28441 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52893 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
В Вирджинии учительница, в которую стрелял 6-летний ребенок, получила 10 миллионов долларов компенсации

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Присяжные присудили учительнице из школы в Вирджинии 10 миллионов долларов компенсации после того, как ее 6-летний ученик выстрелил в нее в 2023 году. Она утверждала, что помощник директора проигнорировал сообщения об оружии в школе.

В Вирджинии учительница, в которую стрелял 6-летний ребенок, получила 10 миллионов долларов компенсации

В четверг присяжные присудили учительнице школы из Вирджинии, в которую в 2023 году стрелял ее 6-летний ученик, компенсацию в размере 10 миллионов долларов, что завершило иск о халатности, поданный ею против администратора школы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эбигейл Цвернер утверждала, что помощник директора начальной школы Ньюпорт-Ньюс, где она ранее преподавала, проигнорировал многочисленные сообщения о том, что огнестрельное оружие находилось на территории школы и, вероятно, во владении мальчика, который стрелял в нее в январе 2023 года.

Полиция сообщила, что мальчик взял 9-мм пистолет из дома и принес его в школу в рюкзаке. Затем мальчик достал пистолет в своем классе и выстрелил в Цвернер одной пулей, попав ей в руку и грудь. Цвернер, которая эвакуировала учеников из своего класса даже после того, как в нее стреляли, перенесла пять операций на руке, и пуля до сих пор застряла в ее груди.

Адвокаты Эбони Паркер, бывшей помощницы директора начальной школы Ричнек, где произошла стрельба, во время судебного разбирательства утверждали, что она не могла предвидеть стрельбу.

Адвокаты Цвернер утверждали, что Паркер была проинформирована одноклассниками мальчика о том, что 6-летний мальчик принес оружие в школу. При этом она не отреагировала быстро на эту информацию.

В следующем месяце Паркер предстанет перед уголовным судом по обвинению в жестоком обращении с детьми и халатности. Дея Тейлор, мать мальчика, совершившего стрельбу, была приговорена к 21 месяцу тюрьмы в 2023 году по федеральным обвинениям в хранении оружия во время употребления контролируемого вещества и в даче ложных показаний при покупке оружия.

Эти судебные процессы, наряду с судебными процессами нескольких родителей школьных стрелков в последние годы, могут создать прецедент относительно степени ответственности, которую несут родители и руководство школ, когда речь идет о стрельбе в школах, которая преследует Соединенные Штаты в последние десятилетия.

Дополнение

Четыре человека погибли и по меньшей мере 12 других получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи.

В воскресенье, 5 октября, в австралийском городе Сидней произошла стрельба по прохожим и автомобилям. Преступник выпустил более 50 пуль, в результате чего было ранено более 20 человек.

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Reuters
Вирджиния
Соединённые Штаты