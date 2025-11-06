В Вирджинии учительница, в которую стрелял 6-летний ребенок, получила 10 миллионов долларов компенсации

В четверг присяжные присудили учительнице школы из Вирджинии, в которую в 2023 году стрелял ее 6-летний ученик, компенсацию в размере 10 миллионов долларов, что завершило иск о халатности, поданный ею против администратора школы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эбигейл Цвернер утверждала, что помощник директора начальной школы Ньюпорт-Ньюс, где она ранее преподавала, проигнорировал многочисленные сообщения о том, что огнестрельное оружие находилось на территории школы и, вероятно, во владении мальчика, который стрелял в нее в январе 2023 года.

Полиция сообщила, что мальчик взял 9-мм пистолет из дома и принес его в школу в рюкзаке. Затем мальчик достал пистолет в своем классе и выстрелил в Цвернер одной пулей, попав ей в руку и грудь. Цвернер, которая эвакуировала учеников из своего класса даже после того, как в нее стреляли, перенесла пять операций на руке, и пуля до сих пор застряла в ее груди.

Адвокаты Эбони Паркер, бывшей помощницы директора начальной школы Ричнек, где произошла стрельба, во время судебного разбирательства утверждали, что она не могла предвидеть стрельбу.

Адвокаты Цвернер утверждали, что Паркер была проинформирована одноклассниками мальчика о том, что 6-летний мальчик принес оружие в школу. При этом она не отреагировала быстро на эту информацию.

В следующем месяце Паркер предстанет перед уголовным судом по обвинению в жестоком обращении с детьми и халатности. Дея Тейлор, мать мальчика, совершившего стрельбу, была приговорена к 21 месяцу тюрьмы в 2023 году по федеральным обвинениям в хранении оружия во время употребления контролируемого вещества и в даче ложных показаний при покупке оружия.

Эти судебные процессы, наряду с судебными процессами нескольких родителей школьных стрелков в последние годы, могут создать прецедент относительно степени ответственности, которую несут родители и руководство школ, когда речь идет о стрельбе в школах, которая преследует Соединенные Штаты в последние десятилетия.

Дополнение

Четыре человека погибли и по меньшей мере 12 других получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи.

В воскресенье, 5 октября, в австралийском городе Сидней произошла стрельба по прохожим и автомобилям. Преступник выпустил более 50 пуль, в результате чего было ранено более 20 человек.