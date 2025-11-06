ukenru
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30289 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 41700 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 27733 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 27830 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53888 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 35546 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38470 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50278 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39156 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
У Вірджинії вчителька, в яку стріляла 6-річна дитина, отримала 10 мільйонів доларів компенсації

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Присяжні присудили вчительці зі школи у Вірджинії 10 мільйонів доларів компенсації після того, як її 6-річний учень вистрілив у неї у 2023 році. Вона стверджувала, що помічник директора проігнорував повідомлення про зброю в школі.

У Вірджинії вчителька, в яку стріляла 6-річна дитина, отримала 10 мільйонів доларів компенсації

У четвер присяжні присудили вчительці школи з Вірджинії, яку у 2023 році в яку стріляв її 6-річний учень, компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів, що завершило позов про недбалість, поданий нею проти адміністратора школи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Абігейл Цвернер стверджувала, що помічник директора початкової школи Ньюпорт-Ньюс, де вона раніше викладала, проігнорував численні повідомлення про те, що вогнепальна зброя знаходилася на території школи та, ймовірно, у володінні хлопчика, який стріляв у неї в січні 2023 року.

Поліція повідомила, що хлопчик взяв 9-мм пістолет з дому та приніс його до школи в рюкзаку. Потім хлопчик дістав пістолет у своєму класі та вистрілив у Цвернер однією кулею, влучивши їй у руку та груди. Цвернер, яка евакуювала учнів зі свого класу навіть після того, як у неї стріляли, перенесла п'ять операцій на руці, і куля досі застрягла в її грудях.

Адвокати Ебоні Паркер, колишньої помічниці директора початкової школи Річнек, де сталася стрілянина, під час судового розгляду стверджували, що вона не могла передбачити стрілянину.

Адвокати Цвернер стверджували, що Паркер була поінформована однокласниками хлопця про те, що 6-річний хлопчик приніс зброю до школи. При цьому вона не відреагувала швидко на цю інформацію.

Наступного місяця Паркер зіткнеться з кримінальним судом за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми та недбалості. Дея Тейлор, мати хлопчика, який скоїв стрілянину, була засуджена до 21 місяця в'язниці у 2023 році за федеральними звинуваченнями у зберіганні зброї під час вживання контрольованої речовини та у наданні неправдивих показань під час купівлі зброї.

Ці судові процеси, разом із судовими процесами кількох батьків шкільних стрільців в останні роки, можуть створити прецедент щодо ступеня відповідальності, яку несуть батьки та керівництво шкіл, коли йдеться про стрілянину в школах, яка переслідує Сполучені Штати в останні десятиліття.

Доповнення

Чотири людини загинули та щонайменше 12 інших отримали поранення внаслідок стрілянини рано вранці в суботу в Ліланді, штат Міссісіпі.

У неділю, 5 жовтня, в австралійському місті Сідней сталась стрілянина по прохожих і автомобілях. Злочинець випустив понад 50 куль, внаслідок чого було поранено понад 20 осіб.

