У Вірджинії вчителька, в яку стріляла 6-річна дитина, отримала 10 мільйонів доларів компенсації

У четвер присяжні присудили вчительці школи з Вірджинії, яку у 2023 році в яку стріляв її 6-річний учень, компенсацію у розмірі 10 мільйонів доларів, що завершило позов про недбалість, поданий нею проти адміністратора школи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Абігейл Цвернер стверджувала, що помічник директора початкової школи Ньюпорт-Ньюс, де вона раніше викладала, проігнорував численні повідомлення про те, що вогнепальна зброя знаходилася на території школи та, ймовірно, у володінні хлопчика, який стріляв у неї в січні 2023 року.

Поліція повідомила, що хлопчик взяв 9-мм пістолет з дому та приніс його до школи в рюкзаку. Потім хлопчик дістав пістолет у своєму класі та вистрілив у Цвернер однією кулею, влучивши їй у руку та груди. Цвернер, яка евакуювала учнів зі свого класу навіть після того, як у неї стріляли, перенесла п'ять операцій на руці, і куля досі застрягла в її грудях.

Адвокати Ебоні Паркер, колишньої помічниці директора початкової школи Річнек, де сталася стрілянина, під час судового розгляду стверджували, що вона не могла передбачити стрілянину.

Адвокати Цвернер стверджували, що Паркер була поінформована однокласниками хлопця про те, що 6-річний хлопчик приніс зброю до школи. При цьому вона не відреагувала швидко на цю інформацію.

Наступного місяця Паркер зіткнеться з кримінальним судом за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми та недбалості. Дея Тейлор, мати хлопчика, який скоїв стрілянину, була засуджена до 21 місяця в'язниці у 2023 році за федеральними звинуваченнями у зберіганні зброї під час вживання контрольованої речовини та у наданні неправдивих показань під час купівлі зброї.

Ці судові процеси, разом із судовими процесами кількох батьків шкільних стрільців в останні роки, можуть створити прецедент щодо ступеня відповідальності, яку несуть батьки та керівництво шкіл, коли йдеться про стрілянину в школах, яка переслідує Сполучені Штати в останні десятиліття.

