В Винницкой области легковушка врезалась в грузовик на встречной: трое погибших, четверо раненых
Киев • УНН
В Винницкой области водитель Opel Zafira во время разворота выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли трое пассажиров, четыре человека госпитализированы.
В Гайсине в Винницкой области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в котором погибли три человека и четверо получили травмы, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 20 декабря около полуночи на выезде из города.
По предварительной информации следствия, 35-летняя водитель автомобиля Opel Zafira, во время выполнения разворота выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовиком Volvo.
«От полученных травм на месте происшествия погибли трое пассажиров минивэна: двое мужчин в возрасте 28 и 36 лет, и 42-летняя женщина. 35-летняя водитель Opel и еще трое ее пассажиров (двое 40-летних женщин и 41-летний мужчина) с травмами различной степени тяжести госпитализированы. 22-летний водитель грузовика, житель Волынской области, не пострадал», - сообщили в полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. У водителей отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.
По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами.
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