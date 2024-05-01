В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  43071 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  60937 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  96453 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  123528 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119622 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128069 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154466 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149132 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204925 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169062 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

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В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

В Виннице в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", был установлен Рекорд Украины, где художники и общественные деятели из разных регионов объединились для создания перформанса - произведения "Синергия добра и позитива".

Общество •   •  3671 просмотра
В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

В результате российских ракетных обстрелов Одессы был поврежден офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, но никто не пострадал.

Война •   •  4473 просмотра
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе

Из российской оккупации спасены еще трое детей

Еще трое детей в возрасте 11, 9 и 13 лет, были спасены с оккупированной россией территории и вернулись на подконтрольную Украине территорию, таким образом, общее количество детей, возвращенных из Херсонской области с начала 2024 года, составило 66.

Общество •   •  4054 просмотра
Из российской оккупации спасены еще трое детей

Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Shell вышла с энергетических рынков Китая, включая производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, в рамках своей стратегии сосредоточиться на более прибыльных видах деятельности.

Новости Мира •   •  3437 просмотра
Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters

Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Журналисты получат доступ к освещению парламентских заседаний в Верховной Раде с дополнительной аккредитацией и проверкой безопасности, как это было во время пандемии COVID-19.

политика •   •  5084 просмотра
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей монгольской коллегой развитие двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций, договорившись о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и пригласив ее посетить Украину.

политика •   •  4505 просмотра
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Акции Tesla упали на 5,5% на фоне объявления о сотне увольнений, включая закрытие двух подразделений и уход двух высокопоставленных руководителей.

Новости Мира •   •  4063 просмотра
Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

Государственный реестр санкций содержит данные о 10 085 физических и 7 125 юридических лиц, которые подпадают под ограничительные меры Украины.

Война •   •  6059 просмотра
Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В результате российского обстрела села Калиново в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Война •   •  6199 просмотра
россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

Мобильный банк monobank потерпел сбой в работе в среду, соучредитель компании Олег Гороховский извинился за неудобства и заявил, что они работают над решением проблемы.

Экономика •   •  5785 просмотра
В monobank произошел сбой в работе - Гороховский