В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины

В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", был установлен Рекорд Украины. Организаторы события получили соответствующие дипломы за рекорд в категории "Вперше, мистецтво". Об этом сообщает местное издание Vinnytsia Press Point, пишет УНН.

Уникальность достижения заключается в том, что впервые художники и общественные деятели из разных регионов Украины объединились для проведения совместного действия, перформанса, выражающего осознание смысла жизни и объединения для поддержки общества, создав произведение "Синергія добра та позитиву".

"Это увлекательное объединение искусства и общественных деятелей для создания произведения, направленного на поддержку общества и передачу позитивного послания, - это мощный идеал. Такая инициатива может существенно повлиять на восприятие гражданами своего окружения, вдохновляя на действия и позитивные изменения.

Проект "Мистецтво через усвідомлення" может стать настоящим катализатором для изменений в обществе. Он позволит художникам выразить свои идеи, чувства и наблюдения через творчество, а также поддержать гражданскую активность и взаимопомощь. Такой перформанс может стать символом единства и общего стремления к улучшению мира", - рассказал народный художник из Винницкой области Владимир Козюк.

Художников со всей Украины ради установления рекорда объединил восьмой пленэр "Кращий художник/The best artist" 2024 "Місця сили України – Вінниччина". Этот пленэр имеет благотворительный характер, поскольку картины известных художников будут проданы на аукционах, а полученные средства пойдут на помощь военным. В течение пленэра участники посетили самые известные места Винницкой области, где создавали свои работы.

Также к созданию полотна присоединились известные винничане: актер и шоумен Александр Теренчук, художница и модельер Светлана Теренчук Светлана, глава департамента культуры Винницкой области Ольга Дернова, представители Благотворительного Фонда "МХП-Громаді", фотохудожник Константин Ревуцкий, руководитель Благотворительного фонда "Украинский альянс и инициатор проекта Николай Филонов, руководитель городской организации ОО "Ми - Вінниччани" Сергей Кудлаенко, меценаты проекта пленэр "Кращий художник/The best artist" 2024 "Місця сили України – Вінниччина", а также военные из Великобритании и все желающие.

Первые мазки по холсту сделал мальчик, по имени Серафим, он сын участницы проекта художницы из Одессы Златы Шишман и был рожден уже во время полномасштабного вторжения.

Присоединился к созданию Рекорда Украины и написанию произведения и военнослужащий из Винницы - капитан Егор Болховитин, участник боевых действий российско-украинской войны, который с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Прошел путь от командира взвода до командира разведгруппы. Большинство времени разведгруппа провела в глубоком тылу врага, успешно выполняя боевые задачи на Донбассе.

Проект проводился при содействии председателя Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Организаторы и партнеры проекта: Александр Домбровский, Владимир Козюк, Николай Филонов, Сергей Кудлаенко, Алексей Жадейко и Юрий Котик.

Партнеры - Благотворительный Фонд "МХП-Громадеі, общественное объединение "Ми - Вінниччани", общественная организация "Лучший художник, общественная организация "У серці з Україною", Благотворительный Фонд Николая Филонова "Український Альянс".