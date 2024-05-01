У Вінниці, в рамках проєкту "Мистецтво через усвідомлення", встановлено Рекорд України
Київ • УНН
У Вінниці в рамках проєкту "Мистецтво через усвідомлення", було встановлено Рекорд України, де митці та громадські діячі з різних регіонів об'єдналися для створення перформансу - твору "Синергія добра та позитиву"
У Вінниці, в рамках проєкту "Мистецтво через усвідомлення", був встановлений Рекорд України. Організатори події отримали відповідні дипломи за рекорд у категорії "Вперше, мистецтво". Про це повідомляє місцеве видання Vinnytsia Press Point, пише УНН.
Унікальність досягнення полягає у тому, що вперше митці та громадські діячі з різних регіонів України об’єдналися для проведення спільної дії, перформансу, що виражає усвідомлення сенсу життя та об’єднання для підтримки суспільства, створивши твір "Синергія добра та позитиву".
"Це захопливе об’єднання мистецтва та громадських діячів для створення твору, спрямованого на підтримку суспільства та передачу позитивного послання, – це потужний ідеал. Така ініціатива може суттєво вплинути на сприйняття громадянами свого оточення, надихаючи на дії та позитивні зміни.
Проєкт "Мистецтво через усвідомлення" може стати справжнім каталізатором для змін у суспільстві. Він дозволить митцям виразити свої ідеї, почуття та спостереження через творчість, а також підтримати громадянську активність та взаємодопомогу. Такий перформанс може стати символом єдності та спільного прагнення до покращення світу", - розповів народний художник з Вінниччини Володимир Козюк.
Митців зі всієї України заради встановлення рекорду об’єднав восьмий пленер "Кращий художник/The best artist" 2024 "Місця сили України – Вінниччина". Цей пленер має благодійний характер, оскільки картини відомих митців будуть продані на аукціонах, а отримані кошти підуть на допомогу військовим. Протягом пленеру учасники відвідали найвідоміші місця Вінниччини, де створювали свої роботи.
Також до створення полотна долучились відомі вінничани: актор та шоумен Олександр Теренчук, художниця та модельєр Світлана Теренчук Світлана, очільниця департаменту культури Вінниччини Ольга Дернова, представники Благодійного Фонду "МХП-Громаді", фотохудожник Костянтин Ревуцький, керівник Благодійного фонду "Український альянс і ініціатор проєкту Микола Філонов, керівник міської організації ГО "Ми – Вінничани" Сергій Кудлаєнко, меценати проєкту пленер "Кращий художник/The best artist" 2024 "Місця сили України – Вінниччина", а також військові з Великої Британії і всі охочі.
Перші мазки по полотну зробив хлопчик, на ім’я Серафім, він син учасниці проєкт художниці з Одеси Злати Шишман і був народжений вже під час повномасштабного вторгнення.
Долучився до створення Рекорду України та написання твору і військовослужбовець з Вінниці – капітан Єгор Болховітін, учасник бойових дій російсько-української війни, який з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Пройшов шлях від командира взводу до командира розвідгрупи. Більшість часу розвідгрупа провела в глибокому тилу ворога, успішно виконуючи бойові завдання на Донбасі.
Проєкт проводився за сприяння голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.
Організатори та партнери проєкту: Олександр Домбровський, Володимир Козюк, Микола Філонов, Сергій Кудлаєнко, Олексій Жадейко та Юрій Котик.
Партнери – Благодійний Фонд "МХП-Громаді", громадське об’єднання "Ми-Вінничани", громадська організація "Кращий художник, громадська організація "У серці з Україною", Благодійний Фонд Миколи Філонова "Український Альянс".