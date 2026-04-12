В Венгрии стартовало голосование на парламентских выборах
Киев • УНН
В Венгрии открылись участки для голосования на парламентских выборах. Главная борьба развернулась между партией Фидес и оппозиционной силой Тиса.
В Венгрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Граждане выбирают кандидатов в одномандатных округах и партийные списки.
Подробности
В выборах принимают участие пять политических сил. Главными конкурентами считаются правящая партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана, который возглавляет правительство с 2010 года, и партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, который в 2024 году покинул ряды "Фидес" и перешел в оппозицию.
По данным независимых социологических опросов, "Тиса" имеет высокие шансы на победу. В то же время аналитические центры, приближенные к власти, прогнозируют, что "Фидес" может сохранить большинство в парламенте.
