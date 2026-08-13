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В Британии спасатели тушат крупный лесной пожар, огонь охватил несколько домов

Киев • УНН

 • 872 просмотра

В Уэст-Мидлендсе спасатели борются с масштабным пожаром травяного покрова, огонь охватил несколько домов. Ратуша Стоурбриджа стала центром отдыха для эвакуированных.

В Британии спасатели тушат крупный лесной пожар, огонь охватил несколько домов

В Великобритании спасатели пытаются потушить масштабный лесной пожар, огонь охватил несколько домов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Городская ратуша Стоурбриджа была оборудована как центр отдыха для тех, кто покидает свои дома.

Дым поднимается от деревьев и домов, пока пожарные борются с огнем в Уэст-Мидлендсе.

"Также организуется транспорт для тех, кто не может добраться самостоятельно", – сообщила пожарная служба Уэст-Мидлендса в публикации в социальных сетях.

"Если вам приходится управлять автомобилем, будьте особенно осторожны, избегайте зон густого дыма и, пожалуйста, не направляйтесь в районы, где происходят пожары, чтобы наблюдать".

На месте происшествия работали около 60 пожарных.

Информации о пострадавших или повреждении имущества нет.

В Греции с пляжа из-за лесного пожара эвакуировали более 250 туристов13.08.26, 21:57 • 1298 просмотров

Антонина Туманова

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Великобритания