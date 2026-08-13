В Британии спасатели тушат крупный лесной пожар, огонь охватил несколько домов
Киев • УНН
В Уэст-Мидлендсе спасатели борются с масштабным пожаром травяного покрова, огонь охватил несколько домов. Ратуша Стоурбриджа стала центром отдыха для эвакуированных.
В Великобритании спасатели пытаются потушить масштабный лесной пожар, огонь охватил несколько домов, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Городская ратуша Стоурбриджа была оборудована как центр отдыха для тех, кто покидает свои дома.
Дым поднимается от деревьев и домов, пока пожарные борются с огнем в Уэст-Мидлендсе.
"Также организуется транспорт для тех, кто не может добраться самостоятельно", – сообщила пожарная служба Уэст-Мидлендса в публикации в социальных сетях.
"Если вам приходится управлять автомобилем, будьте особенно осторожны, избегайте зон густого дыма и, пожалуйста, не направляйтесь в районы, где происходят пожары, чтобы наблюдать".
На месте происшествия работали около 60 пожарных.
Информации о пострадавших или повреждении имущества нет.
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