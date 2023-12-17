В Великобритании на аукционе продали 100-летнюю елку за 4 тысячи долларов на аукционе
Киев • УНН
Рождественская елка, купленная в 1920 году, была продана на аукционе в Великобритании за более чем 4 000 долларов.
В Великобритании на аукционе за более 4 тыс. долларов продали новогоднюю елку, которая была приобретена в 1920 году, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В английском графстве Оксфордшир на аукционе продали 31-дюймовое дерево, которому больше века, с 25 ветвями, 12 ягодками и шестью мини-подсвечниками было продано 3411 фунтов стерлингов (4328 долларов США).
Рождественская елка была куплена англичанкой Дороти Грант в Лестершире в Восточном Мидленде Англии в 1920 году, когда ей было 8 лет. Дороти украсила его ватой, чтобы имитировать снег, поскольку безделушки были роскошью после Первой мировой войны,
Дороти берегла дерево до своей смерти в возрасте 101 года в 2014 году, после чего его унаследовала ее 84-летняя дочь Ширли Холл.
Отмечается, что в релизе к аукциону указывается, что дерево могло быть изготовлено для дорогого лондонского универмага. Несмотря на то, что оно напоминает первые серийные искусственные деревья, которые продавал популярный универмаг Woolworths, оно отличается от деревьев, которые там продавали раньше, благодаря декорированию красной краской на деревянной основе.
Напомним,
В городе Переяслав, на территории Киевской области, из-за сильных порывов ветра произошло падение главной елки, установленной в парке.
В Великобритании на аукционе продали 100-летнюю елку за 4 тысячи долларов на аукционе
Рождественская елка, купленная в 1920 году, была продана на аукционе в Великобритании за более чем 4 000 долларов.
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