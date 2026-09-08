В Великобритании из-за технического сбоя возникли перебои с авиарейсами
Киев • УНН
Белфаст-Сити и Эдинбург предупредили о возможных перебоях с рейсами из-за технической проблемы в NATS. Ожидается, что движение нормализуют в 21:00.
Аэропорт Белфаст-Сити предупредил пассажиров о возможных перебоях с рейсами из-за технической проблемы. В аэропорту отметили, что могут возникать трудности как с прилётами, так и с вылетами, а актуальную информацию о рейсах рекомендуют проверять на официальном сайте. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
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В заявлении, которое аэропорт опубликовал вместе с предупреждением Национальной службы управления воздушным движением, говорится:
"Из-за технической проблемы, о которой говорится ниже, возможны определённые перебои с рейсами, прибывающими в аэропорт Белфаст-Сити и вылетающими из него.
Актуальную информацию о рейсах можно найти на нашем сайте".
В аэропорту не уточнили, будут ли задержки вызваны проблемами, влияющими на работу других аэропортов, или же сам аэропорт непосредственно пострадал от технического сбоя.
Аэропорт Белфаст-Интернешнл, который также обслуживает столицу Северной Ирландии, пока не прокомментировал ситуацию. В то же время некоторые пассажиры в соцсетях сообщают, что в настоящее время из аэропорта нет вылетов.
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В свою очередь, аэропорт Эдинбурга также распространил предупреждение Национальной службы управления воздушным движением (NATS) о технической проблеме.
В аэропорту заявили:
"Мы знаем о технической проблеме, которая влияет на работу NATS и может сказаться на операционной деятельности.
Мы тесно сотрудничаем с диспетчерами воздушного движения, авиакомпаниями и другими партнёрами и надеемся, что NATS сможет решить проблему как можно скорее".
В настоящее время непонятно, пострадал ли непосредственно аэропорт Эдинбурга или же там возникнут задержки из-за цепной реакции и влияния проблемы на рейсы.
По данным Flightradar24, который ссылается на Eurocontrol, ожидается, что воздушное движение нормализуется в 21:00 по британскому времени.
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