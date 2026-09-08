У Британії через технічний збій виникли перебої з авіарейсами

Аеропорт Белфаст-Сіті попередив пасажирів про можливі перебої з рейсами через технічну проблему. В аеропорту зазначили, що можуть виникати труднощі як із прильотами, так і з вильотами, а актуальну інформацію про рейси радять перевіряти на офіційному сайті. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У заяві, яку аеропорт оприлюднив разом із попередженням Національної служби управління повітряним рухом, йдеться:

"Через технічну проблему, про яку йдеться нижче, можливі певні перебої з рейсами, які прибувають до аеропорту Белфаст-Сіті та вилітають із нього.

Актуальну інформацію про рейси можна знайти на нашому сайті".

В аеропорту не уточнили, чи затримки будуть спричинені проблемами, що впливають на роботу інших аеропортів, чи сам аеропорт безпосередньо постраждав від технічного збою.

Аеропорт Белфаст-Інтернешнл, який також обслуговує столицю Північної Ірландії, поки що не прокоментував ситуацію. Водночас деякі пасажири в соцмережах повідомляють, що з аеропорту наразі немає вильотів.

Вантажний літак врізався в авто під час посадки в Маямі - загинули 5 людей

Своєю чергою аеропорт Единбурга також поширив попередження Національної служби управління повітряним рухом (NATS) щодо технічної проблеми.

В аеропорту заявили:

"Ми знаємо про технічну проблему, яка впливає на роботу NATS і може позначитися на операційній діяльності.

Ми тісно співпрацюємо з диспетчерами повітряного руху, авіакомпаніями та іншими партнерами й сподіваємося, що NATS зможе вирішити проблему якомога швидше".

Наразі незрозуміло, чи безпосередньо постраждав аеропорт Единбурга, чи затримки там виникнуть через ланцюгову реакцію та вплив проблеми на рейси.

За даними Flightradar24, який посилається на Eurocontrol, очікується, що повітряний рух нормалізується о 21:00 за британським часом.

Над аеропортом Кишинева, ймовірно, пролетів реактивний дрон - у небі над Молдовою кружляють два літаки