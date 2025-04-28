В Вашингтоне откроют клуб для ультрабогатых сторонников Трампа - Politico

В Вашингтоне открывается клуб ультрабогатых сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что основателями частного клуба под названием "Исполнительная ветвь власти" являются Дональд Трамп-младший, мегадонор Омид Малик и несколько других инвесторов. Клуб будет принимать членов только по приглашениям. Их стоимость составит более полумиллиона долларов.

"Исполнительная ветвь власти" является детищем Малика, старшего сына президента и их партнеров в консервативном фонде 1789 Capital. Он будет расположен в Джорджтауне. Их цель ... состоит в том, чтобы создать самый эксклюзивный частный клуб, который когда-либо был в Вашингтоне, и обслуживать бизнес- и технологических магнатов, стремящихся поддерживать свои отношения с администрацией Трампа - говорится в статье.

Авторы указывают, что требования к рекомендациям и непомерно высокие цены установлены для того, чтобы толпа руководителей могла общаться с советниками Трампа и членами Кабинета министров без прессы и желающих быть инсайдерами. В клубе уже есть лист ожидания.

Напомним

По данным социологов, рейтинг президента США Дональда Трампа среди граждан страны начал стремительно падать из-за его политических решений. Так, 39% взрослых американцев удовлетворены действиями Трампа. В то же время, 55% опрошенных вообще не одобряют его деятельность, а 44% респондентов "сильно не одобряют" работу президента США.

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