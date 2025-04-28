У Вашингтоні відкриють клуб для ультрабагатих прихильників Трампа - Politico
Київ • УНН
У Вашингтоні засновують клуб "Виконавча гілка влади" для бізнес-магнатів, готових підтримувати Трампа. Вартість членства – понад пів мільйона доларів.
У Вашингтоні відкривається клуб ультрабагатих прихильників президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що засновниками приватного клубу під назвою "Виконавча гілка влади" є Дональд Трамп-молодший, мегадонор Омід Малік і кілька інших інвесторів. Клуб прийматиме членів лише за запрошеннями. Їхня вартість становитиме понад пів мільйона доларів.
"Виконавча гілка влади" є дітищем Маліка, старшого сина президента та їхніх партнерів у консервативному фонді 1789 Capital. Він буде розташований у Джорджтауні. Їхня мета ... полягає в тому, щоб створити найексклюзивніший приватний клуб, який коли-небудь був у Вашингтоні, і обслуговувати бізнес- і технологічних магнатів, які прагнуть підтримувати свої відносини з адміністрацією Трампа
Автори вказують, що вимоги до рекомендацій і непомірно високі ціни встановлені для того, щоб натовп керівників міг спілкуватися з радниками Трампа та членами Кабінету міністрів без преси та бажаючих бути інсайдерами. У клубі вже є лист очікування.
Нагадаємо
За даними соціологів, рейтинг президента США Дональда Трампа серед громадян країни почав стрімко падати через його політичні рішення. Так, 39% дорослих американців задоволені діями Трампа. Водночас, 55% опитаних взагалі не схвалюють його діяльність, а 44% респондентів "сильно не схвалюють" роботу президента США.
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