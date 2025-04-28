У Вашингтоні відкриють клуб для ультрабагатих прихильників Трампа - Politico

У Вашингтоні відкривається клуб ультрабагатих прихильників президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Зазначається, що засновниками приватного клубу під назвою "Виконавча гілка влади" є Дональд Трамп-молодший, мегадонор Омід Малік і кілька інших інвесторів. Клуб прийматиме членів лише за запрошеннями. Їхня вартість становитиме понад пів мільйона доларів.

"Виконавча гілка влади" є дітищем Маліка, старшого сина президента та їхніх партнерів у консервативному фонді 1789 Capital. Він буде розташований у Джорджтауні. Їхня мета ... полягає в тому, щоб створити найексклюзивніший приватний клуб, який коли-небудь був у Вашингтоні, і обслуговувати бізнес- і технологічних магнатів, які прагнуть підтримувати свої відносини з адміністрацією Трампа