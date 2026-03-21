В варшавском тире из-за пожара погибли четыре человека
Киев • УНН
В результате возгорания автобуса возле тира в Урсынове погибли четыре человека. Два человека получили ранения, среди пострадавших водитель службы доставки.
В Польше четыре человека погибли и двое получили ранения в результате пожара в тире в варшавском районе Урсынув. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Polsat News, пишет УНН.
Подробности
По данным спасателей, причиной возгорания стал автобус, который загорелся неподалеку от тира. Пламя быстро распространилось на здание.
Отмечается, что в тире проводились ремонтные работы, поэтому погибшие, вероятно, были строителями.
Одного из раненых эвакуировали в больницу вертолетом. Среди пострадавших – водитель грузовика службы доставки.
На месте работают пожарные службы, которые выясняют обстоятельства происшествия и ликвидируют пожар.
Напомним
В чешском городе Пардубице произошел пожар на территории LPP Holding, производящего БПЛА Divoká svině. Полиция проверяет заявление группировки о преднамеренном поджоге объекта.