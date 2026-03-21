У варшавському тирі через пожежу загинули четверо людей
Київ • УНН
Внаслідок займання автобуса біля тиру в Урсинові загинули четверо людей. Двоє осіб отримали поранення, серед постраждалих водій служби доставки.
У Польщі четверо людей загинули та двоє отримали поранення внаслідок пожежі у тирі у варшавському районі Урсинів. Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Polsat News, пише УНН.
За даними рятувальників, причиною займання став автобус, який загорівся неподалік тиру. Полум'я швидко поширилося на будівлю.
Зазначається, що в тирі проводилися ремонтні роботи, тому загиблі, ймовірно, були будівельниками.
Одного з поранених евакуювали до лікарні гелікоптером. Серед постраждалих – водій вантажівки служби доставки.
На місці працюють пожежні служби, які з'ясовують обставини події та ліквідують пожежу.
