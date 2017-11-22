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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 4800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 32766 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 63315 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82430 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 101005 просмотра

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В Ужгороде произошел взрыв в доме местного депутата

В Ужгороде произошел взрыв в доме местного депутата

Киев  •  УНН

 • 13511 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня ночью в Ужгороде на ул. Собранецкой произошел взрыв на четвертом этаже многоэтажного дома, в результате чего были эвакуированы 21 человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Из собственных источников УНН стало известно, что неизвестное взрывное устройство сработало возле жилья одного из местных депутатов, который сейчас в указанной квартире не проживает.

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“Ночью на линию „102“ поступило сообщение о взрыве на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Собранецкой. Полиция, прибывшая по вызову, установила предварительные его обстоятельства. Как выяснили следователи, взрыв произошел в коридоре общего пользования дома. Правоохранители совместно со спасателями эвакуировали из дома 21-го человека. В результате взрыва никто не пострадал”, — рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа. В частности известно, что оперативные действия направленные на задержание причастных к взрыву. Полиция обнаружила остатки взрывного устройства, которые направили на экспертизу.

По факту хулиганских действий полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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