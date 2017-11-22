В Ужгороде произошел взрыв в доме местного депутата
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня ночью в Ужгороде на ул. Собранецкой произошел взрыв на четвертом этаже многоэтажного дома, в результате чего были эвакуированы 21 человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
Из собственных источников УНН стало известно, что неизвестное взрывное устройство сработало возле жилья одного из местных депутатов, который сейчас в указанной квартире не проживает.
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“Ночью на линию „102“ поступило сообщение о взрыве на четвертом этаже многоэтажного дома на улице Собранецкой. Полиция, прибывшая по вызову, установила предварительные его обстоятельства. Как выяснили следователи, взрыв произошел в коридоре общего пользования дома. Правоохранители совместно со спасателями эвакуировали из дома 21-го человека. В результате взрыва никто не пострадал”, — рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
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На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа. В частности известно, что оперативные действия направленные на задержание причастных к взрыву. Полиция обнаружила остатки взрывного устройства, которые направили на экспертизу.
По факту хулиганских действий полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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