В Ужгороді стався вибух у будинку місцевого депутата

ukru
14:09 • 48743 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 68484 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 104248 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 84370 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 88876 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 123485 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 117632 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 121109 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 185244 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111820 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 200158 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 120704 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 149990 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 107757 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 62828 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 52917 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 104248 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 149990 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 185244 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 200158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 31446 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 62828 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 133073 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 123138 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 153973 перегляди
Актуальне
В Ужгороді стався вибух у будинку місцевого депутата

В Ужгороді стався вибух у будинку місцевого депутата

Київ • УНН

 • 13520 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні вночі в Ужгороді на вул. Собранецькій стався вибух на четвертому поверсі багатоповерхового будинку, внаслідок чого було евакуйовано 21 особу. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

З власних джерел УНН стало відомо, що невідомий вибуховий пристрій спрацював біля помешкання одного з місцевих депутатів, який наразі у вказаній квартирі не проживає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Черкащині стався вибух у будинку, є постраждалі

“Вночі на лінію „102“ надійшло повідомлення щодо вибуху на четвертому поверсі багатоповерхового будинку на вулиці Собранецькій. Поліція, що прибула за викликом, встановила попередні його обставини. Як з‘ясували слідчі, вибух стався у коридорі загального користування будинку. Правоохоронці спільно з рятувальниками евакуювали з будинку 21 особу. У результаті вибуху ніхто не постраждав”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух на ринку в Іраку забрав життя щонайменше 20 людей

На місці події й досі працює слідчо-оперативна група. Зокрема відомо, що оперативні дії спрямовані на затримання причетних до вибуху. Поліція виявила залишки вибухового пристрою, які направили на експертизу.

За фактом хуліганських дій поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нігерії внаслідок вибуху в мечеті загинуло щонайменше 50 людей

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$283.66
Brent
$72.97
Bitcoin
$86,952.30
S&P 500
$5,701.93
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,093.94
Ethereum
$2,004.38