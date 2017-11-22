В Ужгороді стався вибух у будинку місцевого депутата

З власних джерел УНН стало відомо, що невідомий вибуховий пристрій спрацював біля помешкання одного з місцевих депутатів, який наразі у вказаній квартирі не проживає.

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“Вночі на лінію „102“ надійшло повідомлення щодо вибуху на четвертому поверсі багатоповерхового будинку на вулиці Собранецькій. Поліція, що прибула за викликом, встановила попередні його обставини. Як з‘ясували слідчі, вибух стався у коридорі загального користування будинку. Правоохоронці спільно з рятувальниками евакуювали з будинку 21 особу. У результаті вибуху ніхто не постраждав”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

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На місці події й досі працює слідчо-оперативна група. Зокрема відомо, що оперативні дії спрямовані на затримання причетних до вибуху. Поліція виявила залишки вибухового пристрою, які направили на експертизу.

За фактом хуліганських дій поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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