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В Ужгороде сожгли авто бывшего вице-мэра

Киев • УНН

 • 12330 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В административном центре Закарпатской области сожгли автомобиль бывшего первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу самого пострадавшего.

В Ужгороде сожгли авто бывшего вице-мэра

На своей странице в социальной сети бывший вице-мэра выложил видео пожара и фото с последствиями возгорания. Он также заявил, что считает этот инцидент попыткой запугивания.

В заметке он отметил: “Когда и мешаешь системе и тебя не могут купить — тебя запугивают, преследуют надуманному уголовными делами, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции... И тогда уже в ход идет грязное-бандитское...”.

По сообщениям местных изданий, информация о возгорании поступила на оперативную линию “102” — в 4 утра. С места были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машину доставили на спецплощадку.

Стоит напомнить, что в феврале прошлого года в Ужгороде сократили должность обвиняемого во взяточничестве первого заместителя мэра, которую занимал Иштван Цап, который был отстранен от выполнения своих обязанностей с 31 января 2017 года.

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