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В Ужгороді спалили авто колишнього віце-мера

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. В адміністративному центрі Закарпатської області спалили автомобіль колишнього першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку самого постраждалого.

В Ужгороді спалили авто колишнього віце-мера

На власній сторінці у соціальній мережі колишній віце-мера виклав відео пожежі та фото з наслідками загоряння. Він також заявив, що вважає цей інцидент спробою залякування.

У дописі він зазначив: “Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити — тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції... І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...”.

За повідомленнями місцевих видань, інформація про займання надійшла на оперативну лінію “102” — о 4 ранку. З місця було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором автівку доставили на спецмайданчик.

Варто нагадати, що у лютому минулого року в Ужгороді скоротили посаду обвинуваченого у хабарництві першого заступника мера, яку обіймав Іштван Цап, який був відсторонений від виконання своїх обов′язків з 31 січня 2017 року.

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