В Ужгороді спалили авто колишнього віце-мера

На власній сторінці у соціальній мережі колишній віце-мера виклав відео пожежі та фото з наслідками загоряння. Він також заявив, що вважає цей інцидент спробою залякування.

У дописі він зазначив: “Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити — тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції... І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...”.

За повідомленнями місцевих видань, інформація про займання надійшла на оперативну лінію “102” — о 4 ранку. З місця було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором автівку доставили на спецмайданчик.

Варто нагадати, що у лютому минулого року в Ужгороді скоротили посаду обвинуваченого у хабарництві першого заступника мера, яку обіймав Іштван Цап, який був відсторонений від виконання своїх обов′язків з 31 січня 2017 року.