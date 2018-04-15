В Ужгороде расцвели дикие лимоны
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Ужгороде начал цвести понцирус трёхлисточковый, или дикий лимон, сообщает корреспондент УНН.
К пышным деревьев цветущей магнолии добавились белые цветы дикого лимона. Крупные иглы древовидных кустарников покрыли белые соцветия, из которых осенью появятся желтые лимончики.
Понцирусы растут в Ужгороде как в центре города, так и в ботаническом саду и возле домов местных жителей. Хотя дикие лимоны и используются в фармакологии и косметологии, на Закарпатье это прежде всего декоративное растение. Его "размножают" как саженцами, так и из семян лимонов. Цветут понцирусы довольно долго и обильно.
В целом климат в Ужгороде позволяет выращивать не только дикие, но и съедобные лимоны, лаймы, киви, гранаты, инжир, хурму. Сезонно на местных рынках эти экзотические фрукты продают как из-за рубежа, так и из собственных садов.
Уже через несколько дней Ужгород покроется розовым цветом сакуры. Молодые декоративные японские вишни уже расцвели, но все в ожидании периода массового цветения 100-летних сакур.
Как сообщал УНН, в Ужгороде расцвели первые сакуры.