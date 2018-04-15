В Ужгороді розквітли дикі лимони
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Ужгороді почав квітнути понцирус трьохлистячковий, або дикий лимон, повідомляє кореспондент УНН.
До пишних дерев квітучої магнолії додалися білосніжні квіти дикого лимона. Крупні голки деревовидних кущів вкрили білі суцвіття, з яких восени з′являться жовті лимончики.
Понцируси ростуть в Ужгороді як у центрі міста, так і в ботанічному саду й біля будинків місцевих жителів. Хоч дикі лимони й використовується у фармакології і косметології, на Закарпатті це передусім декоративна рослина. Її “розмножують” як саджанцями, так і з насіння лимонів. Квітнуть понцируси доволі довго і рясно.
Загалом клімат в Ужгороді дозволяє вирощувати не лише дикі, а і їстівні лимони, лайми, ківі, гранати, інжир, хурму. Сезонно на місцевих ринках ці екзотичні фрукти продають як з-за кордону, так і з власних садів.
Вже за кілька днів Ужгород вкриється рожевим квітом сакури. Молоді декоративні японські вишні вже розквітли, але всі в очікуванні періоду масового цвітіння розлогих 100-річних сакур.
Як повідомляв УНН, в Ужгороді розквітли перші сакури.