В Ужгороде украсили самую маленькую "официальную новогоднюю елку" в Украине

Елку в конце марта 2017 года на площади перед Закарпатской ОГА посадил Геннадий Москаль, чтобы за несколько лет живое дерево заменило карпатские ели, которые ежегодно привозят на центральную площадь Закарпатья в рождественско-новогодних праздников. На днях деревце впервые украсили новогодними украшениями.

Теперь на клумбе среди роз растет зеленая новогодняя красавица. Рядом же находится 18-метровая елка, которую в этом году привезли из высокогорного Раховского района. Поэтому в Ужгороде установлены три “официальные” новогодние елки — городская на Театральной площади и две областные на площади Народной, одна из которых высотой до одного метра.

Как ранее сообщал УНН, семья из Ужгорода подарила городу 15-метровую новогоднюю елку из собственного двора.