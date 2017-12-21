В Ужгороді прикрасили найменшу "офіційну новорічну ялинку" в Україні
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Ужгороді на площі Народній прикрасили найменшу обласну ялинку в Україні, висота якої ледь сягає одного метру, повідомляє кореспондент УНН.
Ялинку наприкінці березня 2017 року на площі перед Закарпатською ОДА посадив Геннадій Москаль, аби за кілька років живе дерево замінило карпатські ялини, які щороку привозять на центральну площу Закарпаття до різдвяно-новорічних свят. Днями деревце вперше оздобили новорічними прикрасами.
Тепер на клумбі серед троянд росте зелена новорічна красуня. Поруч же знаходиться 18-метрова ялинка, яку цього року привезли з високогірного Рахівського району. Відтак в Ужгороді встановлено три «офіційні» новорічні ялинки – міська на площі Театральній та дві обласні на площі Народній, одна з яких висотою до одного метру.
Як раніше повідомляв УНН, родина з Ужгорода подарувала місту 15-метрову новорічну ялинку з власного подвір’я.