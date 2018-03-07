В Ужгороде горит общежитие торгово-экономического колледжа
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. В Ужгороде по улице Декабристов горит общежитие Ужгородского торгово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Информацию о пожаре УНН подтвердила пресс-секретарь В ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
"Пожар локализован в 11.15. Жертв и травмированных нет. Сейчас там продолжают работать спасатели", - отметила Н.Батир.
Предварительно известно, что возгорание произошло на верхнем этаже 6-этажного здания. С общежития эвакуировали жителей, однако их численность пока неизвестна.
Как ранее сообщал УНН, вечером, 12 февраля, в общежитии Ужгородского национального университета произошел пожар в подсобном помещении на первом этаже, через плотное задымление с шестиэтажного здания спасателям пришлось эвакуировать 300 человек, а 12 человек спасали с верхних этажей спецпреспособлениями.