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В Ужгороді горить гуртожиток торговельно-економічного коледжу

В Ужгороді горить гуртожиток торговельно-економічного коледжу

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. В Ужгороді по вулиці Декабристів горить гуртожиток Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Інформацію про пожежу УНН підтвердила речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

“Пожежу локалізовано об 11.15. Жертв і травмованих немає. Зараз там продовжують працювати рятувальники”, — зазначила Н.Батир.

Попередньо відомо, що займання сталося на верхньому поверсі 6-поверхової будівлі. З гуртожитка евакуювали мешканців, однак їх чисельність наразі невідома.

Як раніше повідомляв УНН, ввечері, 12 лютого, в гуртожитку Ужгородського національного університету сталася пожежа у підсобному приміщенні на першому поверсі, через щільне задимлення із шестиповерхової будівлі рятувальникам довелося евакуювати 300 осіб, а 12 людей рятували з верхніх поверхів спецдрабинами.

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