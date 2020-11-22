В Ужгороде председатель ОГА хотел попасть на избирательный участок без паспорта

“Чиновник не имел при себе паспорта гражданина Украины и, для установления личности планировал показать членам УИК документы с помощью приложения „Дія“”, — говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, действующий председатель Закарпатской областной администрации Алексей Петров пришел на избирательный участок № 210748 около 18:00 и пытался зарегистрироваться на участке во время голосования с помощью приложения “Дія”, поскольку паспорта гражданина Украины председатель ОГА при себе не имел.

“Закарпатская команда ОПОРЫ констатирует, что Алексей Петров, как глава ОГА, не имел оснований находиться на участке, поэтому его намерение зарегистрироваться на УИК во время голосования является признаком нарушения законодательства”, — сообщили в ОПОРЕ.

Как сообщал УНН, в Ужгороде на отдельных участках во время голосования на местных выборах фиксировали недостаточное количество ящиков, кабинок, не всюду была разметка для дистанции.