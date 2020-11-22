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Місцеві вибори: в Ужгороді недостатня кількість скриньок, кабінок, відсутня розмітка для дистанції

Місцеві вибори: в Ужгороді недостатня кількість скриньок, кабінок, відсутня розмітка для дистанції

Київ • УНН

 • 12746 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Ужгороді на окремих дільницях недостатня кількість скриньок, кабінок, не всюди є розмітка для дистанції, пише УНН з посиланням на дані спостерігачів ОПОРИ.

“На виборчій дільниці № 210748, що на вулиці Бориса Тлехаса в Ужгороді, замість шести кабінок для голосування встановили лише п’ять. Також у приміщенні дільниці немає розмітки для дотримання дистанції. За спостереженням представника ОПОРИ, на виборчій дільниці № 210775 не протирають ручки та поручні раз на дві години та не нанесли розмітку для дотримання виборцями дистанції”, — вказано у повідомленні.

За інформацією спостерігачів ОПОРИ, на великій виборчій дільниці № 210748 в Ужгороді замість шести кабінок для голосування розмістили 5, а замість шести стаціонарних скриньок для бюлетенів на цій дільниці розмістили лише 4, пересувних — одна замість двох. Також на цій виборчій дільниці немає розмітки для дотримання виборцями дистанції.

“Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, на виборчій дільниці № 210737 також немає розмітки для дотримання дистанції щонайменше — метр. Також на цій виборчій дільниці не проводять вологе прибирання. На виборчій дільниці № 210775, за інформацією спостерігача ОПОРИ, встановили лише одну стаціонарну скриньку для голосування та одну переносну скриньку. Також на цій виборчій дільниці немає розмітки щодо дотримання дистанції. Однак, відзначимо, згадана виборча дільниця є спеціальною і там в списки виборців внесено всього 8 осіб”, — додали спостерігачі.

“Загалом, на багатьох ДВК наші спостерігачі відзначають меншу на одну кількість кабінок та скриньок, ніж це передбачено законом, — резюмує координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Закарпатській області Ярослав Гулан. — Так, у Виборчому кодексі прописано, що на будь-якій звичайній дільниці повинні бути дві переносні скриньки, на багатьох ДВК є лише одна”.

Щодо протиепідемічних заходів, то, за інформацією спостерігачів ОПОРИ, на усіх ДВК, де працюють спостерігачі і на тих, які спостерігачі відвідали точково, зафіксовано вимірювання температури при вході, також наявні антисептичні засоби.

Як повідомлялося раніше, у Дрогобичі 100 молодиків під виглядом журналістів планували “охороняти виборчі дільниці”.

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