Местные выборы: в Ужгороде недостаточное количество ящиков, кабинок, отсутствует разметка для дистанции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Ужгороде на отдельных участках недостаточное количество ящиков, кабинок, не везде разметка для дистанции, пишет УНН со ссылкой на данные наблюдателей ОПОРЫ.
"На избирательном участке № 210748, на улице Бориса Тлехаса в Ужгороде, вместо шести кабинок для голосования установили только пять. Также в помещении участке нет разметки для соблюдения дистанции. По наблюдению представителя ОПОРЫ, на избирательном участке № 210775 не протирают ручки и поручни раз в два часа и не нанесли разметку для соблюдения избирателями дистанции ", - указано в сообщении.
По информации наблюдателей ОПОРЫ, на большом избирательном участке № 210748 в Ужгороде вместо шести кабинок для голосования разместили 5, а вместо шести стационарных ящиков для бюллетеней на этом участке разместили только 4, передвижных - один вместо двух. Также на этом избирательном участке нет разметки для соблюдения избирателями дистанции.
"Как сообщает наблюдатель ОПОРЫ, на избирательном участке № 210737 также нет разметки для соблюдения дистанции минимум - метр. Также на этом избирательном участке не проводят влажную уборку. На избирательном участке № 210775, по информации наблюдателя ОПОРЫ, установили только одну стационарную урну для голосования и одну переносную урну. Также на этом избирательном участке нет разметки по соблюдению дистанции. Однако, отметим, упомянутый избирательный участок является специальным и там в списки избирателей внесено всего 8 человек", - добавили наблюдатели.
"В общем, на многих УИК наши наблюдатели отмечают меньшее на одну количество кабинок и ящиков, чем это предусмотрено законом, - резюмирует координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан. - Так, в Избирательном кодексе прописано, что на любом обычном участке должны быть два переносных ящика, на многих УИК есть только одна".
Касательно противоэпидемических мер, то, по информации наблюдателей ОПОРЫ, на всех УИК, где работают наблюдатели и на тех, которые наблюдатели посетили точечно, зафиксировано измерение температуры при входе, также имеющиеся антисептические средства.
Как сообщалось ранее, в Дрогобыче 100 молодых парней под видом журналистов планировали "охранять избирательные участки".