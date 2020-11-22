У Дрогобичі 100 молодиків під виглядом журналістів планували "охороняти виборчі дільниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У місті Дрогобич Львівської області поліція зафіксувала автобуси зі 100 молодиками, які зібралися охороняти виборчі дільниці під виглядом журналістів. На кількох дільницях голови комісій і поліція відмовили їм у праві присутності. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані громадянської мережі ОПОРА.
“У місті Дрогобич біля одного з будинків у центрі міста зафіксовано близько 100 молодиків. Поліція уже провела перевірку і встановила особи цих людей. Відео про скупчення молодиків біля одного з будинків у місті Дрогобич ОПОРІ надали на правах анонімності”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами.
“На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання „Нова пора“. За інформацією з державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності це медіа зареєстроване у Запорізькій області. Також відомо, що 3 осіб прописані у Запорізькій області. Усі інші — у Львівській”, — йдеться у повідомленні.
Також додали, що представники цього видання уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій № 461735 (місто Стебник) та № 461718 (місто Дрогобич).
“Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на одній із виборчих дільниць у Львові виборців викреслили зі списку у день голосування, хоча законодавство передбачає робити це до 18 години останньої суботи перед днем голосування.