У Дрогобичі 100 молодиків під виглядом журналістів планували "охороняти виборчі дільниці"

“У місті Дрогобич біля одного з будинків у центрі міста зафіксовано близько 100 молодиків. Поліція уже провела перевірку і встановила особи цих людей. Відео про скупчення молодиків біля одного з будинків у місті Дрогобич ОПОРІ надали на правах анонімності”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами.

“На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання „Нова пора“. За інформацією з державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності це медіа зареєстроване у Запорізькій області. Також відомо, що 3 осіб прописані у Запорізькій області. Усі інші — у Львівській”, — йдеться у повідомленні.

Також додали, що представники цього видання уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій № 461735 (місто Стебник) та № 461718 (місто Дрогобич).

“Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на одній із виборчих дільниць у Львові виборців викреслили зі списку у день голосування, хоча законодавство передбачає робити це до 18 години останньої суботи перед днем голосування.