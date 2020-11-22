Місцеві вибори у Львові: на одній дільниці виборців викреслили зі списку у день голосування

“На ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії № 462083 (місто Львів) викреслила ручкою із списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени комісії розповіли спостерігачам Громадянської мережі ОПОРА, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців.

“Згідно з частиною 1 статті 44 Виборчого кодексу України зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця до списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби до поліції надійшло понад 60 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи розпочали три кримінальні провадження.