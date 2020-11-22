Местные выборы во Львове: на одном участке избирателей вычеркнули из списка в день голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На одном из избирательных участков во Львове избирателей вычеркнули из списка в день голосования, хотя законодательство предусматривает делать это до 18 часов последней субботы перед днем голосования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.
“На утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии № 462083 (город Львов) вычеркнула ручкой из списка трех человек, которые должны проголосовать на этой УИК”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что члены комиссии рассказали наблюдателям Гражданской сети ОПОРА, что комиссия получила сообщение из Государственного реестра избирателей об изъятии этих избирателей.
“Согласно части 1 статьи 44 Избирательного кодекса Украины изменения в уточненный список избирателей вносит председатель или заместитель председателя и секретарь участковой избирательной комиссии на основании решения суда, сообщений органа ведения Государственного реестра избирателей по устранению кратного включения избирателя в список избирателей на этом избирательном участке. Такие изменения могут быть внесены в 18 часов последней субботы перед днем голосования”, — добавили в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в полицию поступило более 60 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Следственные подразделения начали три уголовных производства.