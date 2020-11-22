В Дрогобыче 100 молодых парней под видом журналистов планировали "охранять избирательные участки"

“В городе Дрогобыч возле одного из домов в центре города зафиксировано около 100 парней. Полиция уже провела проверку и установила личности этих людей. Видео о скоплении молодых возле одного из домов в городе Дрогобыч ОПОРЕ предоставили на правах анонимности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе зафиксировано два автобуса с львовскими номерами. Правоохранители пообщались с молодыми людьми, которые рассказали, что они планируют охранять избирательные участки и являются журналистами.

“В подтверждение последнего факта показали удостоверения издания „Новая пора“. По информации из государственного реестра печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности это медиа зарегистрировано в Запорожской области. Также известно, что 3 человека прописаны в Запорожской области. Все остальные — во Львовской”, — говорится в сообщении.

Также добавили, что представители этого издания уже пытались попасть в помещение участковых избирательных комиссий № 461735 (город Стебник) и № 461718 (город Дрогобыч).

“Председатели комиссий вместе с полицейскими в праве присутствия им отказали. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой”, — говорится в сообщении.

Напомним, на одном из избирательных участков во Львове избирателей вычеркнули из списка в день голосования, хотя законодательство предусматривает делать это до 18 часов последней субботы перед днем голосования.