В Ужгороді голова ОДА хотів потрапити на виборчу дільницю без паспорта

“Чиновник не мав при собі паспорта громадянина України та, щодо встановлення особи, планував показати членам ДВК документи з допомогою додатку „Дія“”, — йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, чинний голова Закарпатської обласної адміністрації Олексій Петров прийшов на виборчу дільницю № 210748 близько 18:00 та намагався зареєструватися на дільниці під час голосування за допомогою додатку “Дія”, адже паспорт громадянина України голова ОДА біля себе не мав.

“Закарпатська команда ОПОРИ констатує, що Олексій Петров, як голова ОДА, не мав підстав перебувати на дільниці, тому його намір зареєструватися на ДВК в час голосування є ознакою порушення законодавства”, — повідомили в ОПОРІ.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді на окремих дільницях під час голосування на місцевих виборах фіксували недостатню кількість скриньок, кабінок, не всюди була розмітка для дистанції.