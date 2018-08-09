В Ужгороде арестовали подозреваемого в организации подрыва Общества венгерской культуры

"9 августа 37-летнему подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления с целью провокации международного осложнения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Накануне, 8 августа, оперативные работники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали в Днепропетровской области подозреваемого в организации этого преступления.

Кроме того, в мае этого года под процессуальным руководством прокуратуры области следственный отдел СБУ в Закарпатской области завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении двух напавших на "Общество венгерской культуры Закарпатья".

"Действия подозреваемых квалифицированы как подготовка к диверсии (ст. 14, ст. 113 УК Украины), теракт (ч. 2 ст. 258 УК Украины), приобретение, перевозка взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украина) и умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, 27 февраля этого года в Ужгороде на Православной набережной произошел подрыв здания "Общества венгерской культуры Закарпатья". Было установлено, что около 3:00 ночи сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установил один из преступников. В результате - повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. Пострадавших в результате происшествия нет.