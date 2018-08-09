В Ужгороді арештували підозрюваного в організації підриву Товариства угорської культури
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Слідчий суддя в Ужгороді взяв під варту підозрюваного в організації підриву будівлі "Товариства угорської культури Закарпаття". Про це повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
"9 серпня 37-річному підозрюваному у вчиненні особливо тяжкого злочину з метою провокації міжнародного ускладнення обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Напередодні, 8 серпня, оперативні працівники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали на Дніпропетровщині підозрюваного в організації цього злочину.
Крім того, у травні цього року за процесуального керівництва прокуратури області слідчий відділ СБУ в Закарпатській області завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт щодо двох нападників на "Товариство угорської культури Закарпаття".
"Дії підозрюваних кваліфіковані, як підготовка до диверсії (ст. 14, ст. 113 КК України), теракт (ч. 2 ст. 258 КК України), придбання, перевезення вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та умисне пошкодження майна, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 194 КК України)", - уточнили в прокуратурі.
Нагадаємо, 27 лютого цього року в Ужгороді на Православній набережній стався підрив будівлі "Товариства угорської культури Закарпаття". Було встановлено, що близько 3:00 ночі здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один зі злочинців. У результаті - пошкоджено вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі. Постраждалих внаслідок події немає.