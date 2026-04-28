В Ужгороде разоблачили схему заработка на свалке - среди фигурантов депутат горсовета
Киев • УНН
В Ужгороде разоблачили депутата на незаконной продаже отходов с городской свалки. Сумма нанесенного бюджету ущерба составляет более 660 тысяч гривен.
В Ужгороде правоохранители разоблачили схему незаконного заработка на вторичном сырье с городского полигона твердых бытовых отходов. Среди фигурантов – директор коммунального предприятия и действующий депутат городского совета. Об этом пишет Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, чиновник действовал в сговоре с двумя представителями частного бизнеса. Они организовали неофициальный отбор вторсырья со свалки без договоров, бухгалтерского учета и поступлений в местный бюджет.
Следствие считает, что за доступ к полигону и содействие в работе предприниматели передавали должностному лицу часть прибыли.
В марте-апреле 2026 года правоохранители задокументировали получение им 50 тысяч гривен неправомерной выгоды.
По версии следствия, со свалки системно отбирали пластик, макулатуру и полиэтилен, которые накапливали, вывозили и передавали частной компании для дальнейшей продажи.
По предварительным оценкам, с мая 2025 года по апрель 2026 года незаконно реализовали почти 100 тонн пластика, более 120 тонн макулатуры и несколько тонн полиэтилена. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 660 тысяч гривен.
Депутату сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Другим двум фигурантам инкриминируют пособничество.
