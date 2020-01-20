В УЗ отказались комментировать сомнительный конкурс "на еду" для пассажиров и бросили трубку

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 17377 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 29784 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 46093 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 85938 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 147498 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 149693 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 208029 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199743 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 423781 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231772 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 27866 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 32876 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 29769 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 23017 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 11640 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 178208 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 164818 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 251596 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 423765 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 527771 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 85902 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 54795 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 52926 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 59423 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 89774 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В УЗ отказались комментировать сомнительный конкурс "на еду" для пассажиров и бросили трубку

Киев • УНН

 • 27407 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Пассажиры “Укрзализныци”, в частности поездов “Интерсити” и “Интерсити +” (Украинская железнодорожная скоростная компания — УЖСК) могут остаться без питания. Причина в том, что УЗ с октября прошлого года не может провести конкурс по выбору поставщика соответствующих услуг. Сам конкурс из-за подозрений в коррупционности сейчас заблокирован решением суда. Получить ответ на простой вопрос, как и чем будут кормить пассажиров уже в феврале текущего года, УНН попытался у директора Филиала “Украинская железнодорожная скоростная компания” Сергея Лейбука.

В УЗ отказались комментировать сомнительный конкурс "на еду" для пассажиров и бросили трубку

Однако, едва услышав о проблемном конкурсе, чиновник УЗ просто бросил трубку.

“У меня нет времени. Звоните в пресс-службу”, — сказал он в ответ, даже не дослушав вопрос журналиста до конца.

Напомним, конкурс на закупку услуг питания в поездах “Интерсити” был объявлен на сайте УЗ в конце октября прошлого года. Однако, в силу нарушения ряда норм законодательства, сегодня его проведение остановлено решением Волынского окружного административного суда (от 27 ноября 2019 года).

Основанием для такого решения стали следующие аргументы искового заявления одного из участников конкурсного отбора — ООО “Вог Кафе”:

— подписание концессионного договора заявлено в конкурсной документации на 4 года, вместо определенных ЗУ “О концессии” 5-ти лет;

— отсутствуют надлежащие публикации о проведении конкурсного отбора, предусмотренные требованиями Закона;

— определенные УЗ этапы конкурса не соответствуют нормам ЗУ “О концессии”, в частности, упущен этап “предварительный отбор претендентов (преквалификация);

— сокращен срок подачи заявок на участие в отборе, что на каждом из этапов отбора лишает потенциальных участников возможности принять участие в конкурсе;

— расчет обеспечения конкурсного предложения в размере 2000000 грн не подтвержден конкурсной документацией.

Как и кто будет кормить пассажиров „Интерсити“ в феврале, до сих пор остается неясным. Информационный запрос по этому поводу ИА „УНН“ уже отправил в УЗ, и ждет ответа.

Вместе с тем, по данным „Капитала“, в сложившейся ситуации видится „попытка отдать победу в конкурсе приближенной к менеджменту УЖСК компании — ООО “Санфинити”.

Последняя была зарегистрирована около года назад, однако ранее услуги питания УЗ никогда не предоставляла. А контроллером этого предприятия оказался бывший руководитель сети АЗС “Вог” — Сергей Корецкий.

При этом, как обоснованно подозревает издание, в “Санфинити” знали условия конкурса УЗ, еще до объявления.

Все дело в том, что кроме лота № 1 — “обеспечение питанием”, конкурсная документация “Укрзализныци” содержит еще два лота: “обеспечение доступа к медиаконтента для пассажиров” и “обеспечение перевозок скоростными поездами экспресс-отправлений почтовых операторов”.

А еще в мае 2019 года ООО “Санфинити” заключило эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента.

“За несколько месяцев до официального объявления условий конкурса УЖСК”, — подчеркивает “Капитал”, уточняя, что основным видом деятельности компании Корецкого на самом деле является “торговля недвижимостью”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,068.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,791.00