В УЗ отказались комментировать сомнительный конкурс "на еду" для пассажиров и бросили трубку

Однако, едва услышав о проблемном конкурсе, чиновник УЗ просто бросил трубку.

“У меня нет времени. Звоните в пресс-службу”, — сказал он в ответ, даже не дослушав вопрос журналиста до конца.

Напомним, конкурс на закупку услуг питания в поездах “Интерсити” был объявлен на сайте УЗ в конце октября прошлого года. Однако, в силу нарушения ряда норм законодательства, сегодня его проведение остановлено решением Волынского окружного административного суда (от 27 ноября 2019 года).

Основанием для такого решения стали следующие аргументы искового заявления одного из участников конкурсного отбора — ООО “Вог Кафе”:

— подписание концессионного договора заявлено в конкурсной документации на 4 года, вместо определенных ЗУ “О концессии” 5-ти лет;

— отсутствуют надлежащие публикации о проведении конкурсного отбора, предусмотренные требованиями Закона;

— определенные УЗ этапы конкурса не соответствуют нормам ЗУ “О концессии”, в частности, упущен этап “предварительный отбор претендентов (преквалификация);

— сокращен срок подачи заявок на участие в отборе, что на каждом из этапов отбора лишает потенциальных участников возможности принять участие в конкурсе;

— расчет обеспечения конкурсного предложения в размере 2000000 грн не подтвержден конкурсной документацией.

Как и кто будет кормить пассажиров „Интерсити“ в феврале, до сих пор остается неясным. Информационный запрос по этому поводу ИА „УНН“ уже отправил в УЗ, и ждет ответа.

Вместе с тем, по данным „Капитала“, в сложившейся ситуации видится „попытка отдать победу в конкурсе приближенной к менеджменту УЖСК компании — ООО “Санфинити”.

Последняя была зарегистрирована около года назад, однако ранее услуги питания УЗ никогда не предоставляла. А контроллером этого предприятия оказался бывший руководитель сети АЗС “Вог” — Сергей Корецкий.

При этом, как обоснованно подозревает издание, в “Санфинити” знали условия конкурса УЗ, еще до объявления.

Все дело в том, что кроме лота № 1 — “обеспечение питанием”, конкурсная документация “Укрзализныци” содержит еще два лота: “обеспечение доступа к медиаконтента для пассажиров” и “обеспечение перевозок скоростными поездами экспресс-отправлений почтовых операторов”.

А еще в мае 2019 года ООО “Санфинити” заключило эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента.

“За несколько месяцев до официального объявления условий конкурса УЖСК”, — подчеркивает “Капитал”, уточняя, что основным видом деятельности компании Корецкого на самом деле является “торговля недвижимостью”.