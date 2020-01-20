В УЗ відмовилися коментувати сумнівний конкурс "на їжу" для пасажирів та кинули слухавку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Пасажири "Укрзалізниці", зокрема поїздів "Інтерсіті" та "Інтерсіті +" (Українська залізнична швидкісна компанія - УЗШК) можуть залишитися без харчування. Причина в тому, що УЗ з жовтня минулого року не може провести конкурс з вибору постачальника відповідних послуг. Сам конкурс через підозру в корупційності нині заблоковано рішенням суду. Отримати відповідь на просте запитання, як і чим годуватимуть пасажирів вже у лютому поточного року, УНН спробував у директора Філії "Українська Залізнична Швидкісна Компанія" Сергія Лейбука.
Однак, ледь зачувши про проблемний конкурс, чиновник УЗ просто кинув слухавку.
"У мене немає часу. Телефонуйте до пресслужби" - сказав він у відповідь, навіть не дослухавши запитання журналіста до кінця.
Нагадаємо, конкурс на закупівлю послуг харчування в поїздах "Інтерсіті" було оголошено на сайті УЗ в кінці жовтня минулого року. Однак, в силу порушення низки норм законодавства, сьогодні його проведення зупинено рішенням Волинського окружного адміністративного суду (від 27 листопада 2019 року).
Підставою для такого рішення стали наступні аргументи позовної заяви одного з учасників конкурсного відбору - ТОВ "Вог Кафе":
- підписання концесійного договору заявлено в конкурсній документації на 4 роки, замість визначених ЗУ "Про концесію" 5-ти років;
- відсутні належні публікації про проведення конкурсного відбору, передбачені вимогами Закону;
- певні УЗ етапи конкурсу не відповідають нормам ЗУ "Про концесію", зокрема, упущений етап "попередній відбір претендентів (прекваліфікація);
- скорочено термін подачі заявок на участь у відборі, що на кожному з етапів відбору позбавляє потенційних учасників можливості взяти участь в конкурсі;
- розрахунок забезпечення конкурсної пропозиції в розмірі 2 000 000 грн не підтверджений конкурсною документацією.
Як і хто буде годувати пасажирів "Інтерсіті" в лютому, до сих пір залишається незрозумілим. Інформаційний запит з цього приводу ІА "УНН" вже відправив в УЗ, і чекає на відповідь.
Разом з тим, за даними "Капіталу", в ситуації, що склалася вбачається "спроба віддати перемогу в конкурсі наближеній до менеджменту УЗШК компанії - ТОВ "Санфініті".
Остання була зареєстрована близько року тому, однак раніше послуги харчування УЗ ніколи не надавала. А контролером цього підприємства виявився колишній керівник мережі АЗС "Вог" - Сергій Корецький.
При цьому, як обгрунтовано підозрює видання, в "Санфініті" знали умови конкурсу УЗ, ще до його оголошення.
Вся справа в тому, що крім лота № 1 - "забезпечення харчуванням", конкурсна документація "Укрзалізниці" містить ще два лоти: "забезпечення доступу до медіаконтенту для пасажирів" і "забезпечення перевезень швидкісними поїздами експрес-відправлень поштових операторів".
А ще в травні 2019 року ТОВ "Санфініті" уклало ексклюзивний договір з одним з найбільших українських постачальників медіаконтенту.
"За кілька місяців до офіційного оголошення умов конкурсу УЗШК", - підкреслює "Капітал", уточнюючи, що основним видом діяльності компанії Корецького насправді є "торгівля нерухомістю".