В УЗ відмовилися коментувати сумнівний конкурс "на їжу" для пасажирів та кинули слухавку

Однак, ледь зачувши про проблемний конкурс, чиновник УЗ просто кинув слухавку.

"У мене немає часу. Телефонуйте до пресслужби" - сказав він у відповідь, навіть не дослухавши запитання журналіста до кінця.

Нагадаємо, конкурс на закупівлю послуг харчування в поїздах "Інтерсіті" було оголошено на сайті УЗ в кінці жовтня минулого року. Однак, в силу порушення низки норм законодавства, сьогодні його проведення зупинено рішенням Волинського окружного адміністративного суду (від 27 листопада 2019 року).

Підставою для такого рішення стали наступні аргументи позовної заяви одного з учасників конкурсного відбору - ТОВ "Вог Кафе":

- підписання концесійного договору заявлено в конкурсній документації на 4 роки, замість визначених ЗУ "Про концесію" 5-ти років;

- відсутні належні публікації про проведення конкурсного відбору, передбачені вимогами Закону;

- певні УЗ етапи конкурсу не відповідають нормам ЗУ "Про концесію", зокрема, упущений етап "попередній відбір претендентів (прекваліфікація);

- скорочено термін подачі заявок на участь у відборі, що на кожному з етапів відбору позбавляє потенційних учасників можливості взяти участь в конкурсі;

- розрахунок забезпечення конкурсної пропозиції в розмірі 2 000 000 грн не підтверджений конкурсною документацією.

Як і хто буде годувати пасажирів "Інтерсіті" в лютому, до сих пір залишається незрозумілим. Інформаційний запит з цього приводу ІА "УНН" вже відправив в УЗ, і чекає на відповідь.

Разом з тим, за даними "Капіталу", в ситуації, що склалася вбачається "спроба віддати перемогу в конкурсі наближеній до менеджменту УЗШК компанії - ТОВ "Санфініті".

Остання була зареєстрована близько року тому, однак раніше послуги харчування УЗ ніколи не надавала. А контролером цього підприємства виявився колишній керівник мережі АЗС "Вог" - Сергій Корецький.

При цьому, як обгрунтовано підозрює видання, в "Санфініті" знали умови конкурсу УЗ, ще до його оголошення.

Вся справа в тому, що крім лота № 1 - "забезпечення харчуванням", конкурсна документація "Укрзалізниці" містить ще два лоти: "забезпечення доступу до медіаконтенту для пасажирів" і "забезпечення перевезень швидкісними поїздами експрес-відправлень поштових операторів".

А ще в травні 2019 року ТОВ "Санфініті" уклало ексклюзивний договір з одним з найбільших українських постачальників медіаконтенту.

"За кілька місяців до офіційного оголошення умов конкурсу УЗШК", - підкреслює "Капітал", уточнюючи, що основним видом діяльності компанії Корецького насправді є "торгівля нерухомістю".