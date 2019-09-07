В УЕФА рассказали, зачем Чеферин приезжал в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. На днях Президент УЕФА Александр Чеферин посетил Киев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
В рамках визита Чеферин встретился с высшим руководством Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также с известными спортсменами страны.
В состав украинской делегации, сопровождающей Президента УЕФА в Киеве, вошли президент УАФ Андрей Павелко, генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, а также ещё одна легенда украинского футбола Олег Блохин.
“Для меня большая честь встретиться с легендами украинского футбола и олимпийской легендой Сергеем Бубкой”, — сказал Чеферин.
Главной темой повестки дня визита Чеферина было развитие футбольной инфраструктуры, а также развитие массового и детско-юношеского футбола.
Кроме того, речь шла и о строительстве технического центра для различных сборных Украины, которое пройдет при помощи программы УЕФА HatTrick. Большое внимание было уделено и программе УЕФА GROW, которая помогает ассоциациям УЕФА реализовать свой потенциал на футбольных полях и за их пределами.
Напомним, как писал УНН, Чеферин прибыл в столицу по приглашению Павелка 4 сентября. Это был третий визит президента УЕФА в Украину.