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В УЄФА розповіли, навіщо Чеферін приїжджав в Україну

В УЄФА розповіли, навіщо Чеферін приїжджав в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Днями Президент УЄФА Александер Чеферін відвідав Київ, передає УНН з посиланням на прес-службу УЄФА.

В рамках візиту Чеферін зустрівся з вищим керівництвом Української асоціації футболу (УАФ), а також з відомими спортсменами країни.

До складу української делегації, що супроводжує Президента УЄФА в Києві, увійшли президент УАФ Андрій Павелко, генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, тренер національної збірної України Андрій Шевченко, а також ще одна легенда українського футболу Олег Блохін.

“Для мене велика честь зустрітися з легендами українського футболу і олімпійською легендою Сергієм Бубкою”, — сказав Чеферін.

Головною темою порядку денного візиту Чеферін був розвиток футбольної інфраструктури, а також розвиток масового й дитячо-юнацького футболу.

Крім того, мова йшла і про будівництво технічного центру для різних збірних України, яке пройде за допомогою програми УЄФА HatTrick. Велика увага була приділена і програмою УЄФА GROW, яка допомагає асоціаціям УЄФА реалізувати свій потенціал на футбольних полях і за їх межами.

Нагадаємо, як писав УНН, Чеферін прибув в столицю на запрошення Павелка 4 вересня. Це був третій візит президента УЄФА в Україну.

Українські Національні Новини

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