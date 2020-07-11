В УЦОКО отреагировали на видео выпускников, которые после ВНО записали видео с оскорблениями в адрес крымских татар

“После прохождения внешнего независимого оценивания по истории Украины 9 июля 2020 года выпускники одной из киевских школ записали и разместили в социальной сети видео, в котором выражают недовольство содержанием сертификационной работы, а в частности задачи № 25, целью которой является проверка знаний о событиях и персоналий, связанных с крымскотатарским народом”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что требованиями действующей Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 26 июня 2018 года № 696, предусмотрено знание персоналий, связанных с историей крымскотатарского народа.

Так, элементами содержания Программы является понятие “Крымское ханство”, “Национальное возрождение крымскотатарского народа”, “Крымскотатарское национальное движение”, “События 1917 года в Крыму”, “Образование Крымской АССР”, “Депортация крымских татар и других народов Крыма”, “крымскотатарское движение”, “Создание Автономной Республики Крым”, “Меджлис крымскотатарского народа (июнь 1991)”, “Возвращение крымских татар на родину”, “Статус Крыма”, “Аннексия Россией Крыма”.

“Ознакомление с перечисленными персоналиями и элементами содержания является обязательной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию. Задачи, связанные с историей крымскотатарского народа соответствуют действующей программе и постоянно есть в сертификационных работах по истории Украины”, — добавляется в сообщении.

Там отметили, что: “Особенно досадным является то, что участники ВНО, присутствующие на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные восклицания, отрицают территориальную целостность Украины”.

“Учреждение образования, выпускники которого сняли видео, а также некоторые из лиц, зафиксированных на видео, принесли письменные извинения за сложившуюся ситуацию, однако в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные выкрикивания, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. Украинский центр призывает участников внешнего независимого оценивания, которые называют себя в сообщениях неравнодушными и социально активными гражданами, внимательно знакомиться с программами ВНО, тщательно готовиться к работе с тестом, работать над уровнем собственного критического мышления и хотя после такого досадного случая иметь вдохновение признать, что упомянутое задачи является корректным, а их агрессия — безосновательной”, — заключается в сообщении.

Напомним, несколько выпускников киевской городской школы № 90 после сдачи ВНО по истории Украины записали и выложили в сеть видео с крайне оскорбительными для крымских татар высказывания. Один из участников видеосюжета дерзко заявил, что “Крым — это Россия”.