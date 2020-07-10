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Столичні випускники записали відео з образами на адресу кримських татар: у Меджлісі відреагували

Столичні випускники записали відео з образами на адресу кримських татар: у Меджлісі відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Декілька випускників київської міської школи №90 після здачі ЗНО з історії України записали та виклали в мережу відео з вкрай образливими для кримських татар висловлювання. Один з учасників відеосюжету зухвало заявив, що "Крим - це Росія". Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Учора трапився дуже неприємний інцидент — декілька випускників київської міської школи № 90 після здачі зовнішнього незалежного тестування з історії записали на відео вкрай образливі для кримських татар висловлювання і виклали їх для загального огляду. Більш того, один з учасників відеосюжету зухвало заявив, що „Крим — це Росія“”, — написав Чубаров.

За його словами, абсолютно переважною більшістю користувачів соціальних мереж, де з’явилося зазначене відео, висловило величезне обурення і висувалися вимоги про негайне залучення правоохоронних органів України до розшуку та покарання осіб, які здійснили дане правопорушення.

Також Чубаров повідомив, що сьогодні протягом дня в соціальній мережі Facebook опубліковані офіційні вибачення керівництва Київської міської школи № 90.

“Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. У повній мірі розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону... Зробимо все можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації. Запевняємо, що позиція колективу школи, як і всієї нашої держави, є незмінною: Крим — це Україна”, — йдеться у вибаченні керівництва школи.

Чубаров додав, що троє з учасників скандального відео, що дозволили висловити на адресу кримськотатарського народу образливі вирази, також розмістили свої персональні публічні вибачення за скоєне ними.

“У зв’язку з вищевикладеним, в Меджлісі кримськотатарського народу закликають всіх співгромадян, яких відчули себе ображеними внаслідок допущених на адресу кримськотатарського народу брудних висловлювань, задовольнитися офіційними вибаченнями керівництва Київської міської школи № 90 і вибаченнями випускників, відповідно, вирішивши інцидент таким, що вичерпав себе”, — зазначив Чубаров.

Окрім того, Меджліс кримськотатарського народу запрошує випускників, які допустили в своїй поведінці образливий випад проти кримськотатарського народу, але потім знайшли в собі сили вибачиться, в офіс Меджлісу кримськотатарського народу, де кожному з них особисто всесвітньовідомий правозахисник, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вручить книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

Нагадаємо, уряд посилив соціальний захист депортованих кримських татар та осіб інших національностей.

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