Столичные выпускники записали видео с оскорблениями в адрес крымских татар: в Меджлисе отреагировали

КИЕВ. 10 июля. УНН. Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи ВНО по истории Украины записали и выложили в сеть видео с крайне оскорбительными для крымских татар высказываниями. Один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым - это Россия". Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.