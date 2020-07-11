В УЦОЯО відреагували на відео випускників, які після ЗНО записали відео з образами на адресу кримських татар

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що чинною Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, передбачено знання персоналій, пов’язаних з історією кримськотатарського народу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УЦОЯ.

“Після проходження зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 9 липня 2020 року випускники однієї з київських шкіл записали й розмістили в соціальній мережі відео, у якому висловлюють незадоволення змістом сертифікаційної роботи, а зокрема завдання № 25, метою якого є перевірка знань щодо подій і персоналій, пов’язаних із кримськотатарським народом”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що вимогами чинної Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696, передбачено знання персоналій, пов’язаних з історією кримськотатарського народу.

Так, елементами змісту Програми є поняття “Кримське ханство”, “Національне відродження кримськотатарського народу”, “Кримськотатарський національний рух”, “Події 1917 року в Криму”, “Утворення Кримської АСРР”, “Депортація кримських татар та інших народів Криму”, “Кримськотатарський рух”, “Створення Автономної Республіки Крим”, “Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991)”, “Повернення кримських татар на батьківщину”, “Статус Криму”, “Анексія Росією Криму”.

“Ознайомлення з перерахованими персоналіями й елементами змісту є обов’язковою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання, пов’язані з історією кримськотатарського народу відповідають чинній програмі й постійно є в сертифікаційних роботах з історії України”, — додається у повідомленні.

Там зазначили, що: “Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України”.

“Заклад освіти, випускники якого зняли відео, а також дехто з осіб, зафіксованих на відео, принесли письмові вибачення за ситуацію, що склалася, однак у соціальних мережах лунають неприпустимі в сучасному світі агресивні вигуки, спрямовані на розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі. Український центр закликає учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які називають себе в дописах небайдужими й соціально активними громадянами, уважно знайомитися з програмами ЗНО, ретельно готуватися до роботи з тестом, працювати над рівнем власного критичного мислення і принаймні після такого прикрого випадку мати снагу визнати, що згадане завдання є коректним, а їхня агресія — безпідставною”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, декілька випускників київської міської школи № 90 після здачі ЗНО з історії України записали та виклали в мережу відео з вкрай образливими для кримських татар висловлювання. Один з учасників відеосюжету зухвало заявив, що “Крим — це Росія”.

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