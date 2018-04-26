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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В УЦОКО рассказали, сколько человек будут сдавать ВНО на русском языке

Киев • УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Русский язык для составления предметов, где есть право выбора языка, на внешнем независимом оценивании выбрали примерно 4% человек. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.

В УЦОКО рассказали, сколько человек будут сдавать ВНО на русском языке

"Количество участников ВНО, которые выбирают украинский язык, выше. Всего 95,8% тестов, состоящих из тех предметов, где есть право выбора языка, состоят исключительно на украинском языке", - сообщил Карандий.

По его словам, русский язык присутствует, всего примерно 4% лиц выбирали ее для сдачи экзаменов. Наибольшее количество желающих сдавать тестирование на русском зафиксирована в Донецкой области - около 20%, в Луганской области - около 16%, и около 12% по Одесской и Запорожской областях. Во всей других областях этот показатель составляет менее 10%.

Кроме того, в Закарпатской и Черновицкой областях все желающие могли выбрать венгерский или румынский язык для тестирования. Вместе с тем, ни одно лицо не выбрала для тестирования крымскотатарский язык.

Как сообщал УНН, для участия в ВНО-2018 зарегистрировались около 336 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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